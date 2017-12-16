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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виктор Гончаренко: Вернблум меня троллит: Тренер, иди отсюда. Разве не видишь, что тут Европа?
Строительные работы на "Екатеринбург Арене" вышли на завершающий этап
Рабочие завершили завершила основные строительные работы на екатеринбургском стадионе ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе генерального подрядчика строительства компании "Синара-девелопмент".
"До конца года будет выполнено устройство систем безопасности спортивного объекта и отделка внутренних помещений, - говорится в сообщении. – В настоящее время четыре постоянных павильона досмотра и два временных оборудуются турникетами, считывателями паспортов болельщика и билетов, датчиками радиационного контроля со звуковым и световым индикатором, интроскопами, металлодетекторами, а также индивидуальными помещениями для досмотра. В Единый центр управления стадионом будет выведено изображение с 1,5 тыс. видеокамер".
На внешней территории стадиона будут установлены четырехметровые арт-объекты в виде букв, обозначающих сектора А, В, С, D. "По пути следования посетителя разместятся 24 навигационные стелы с необходимой информацией для легкого ориентирования. Над входными группами и внутри помещений будут смонтированы информационные лайтбоксы и указатели", - сказали в центре общественных связей компании.
"До конца года будет выполнено устройство систем безопасности спортивного объекта и отделка внутренних помещений, - говорится в сообщении. – В настоящее время четыре постоянных павильона досмотра и два временных оборудуются турникетами, считывателями паспортов болельщика и билетов, датчиками радиационного контроля со звуковым и световым индикатором, интроскопами, металлодетекторами, а также индивидуальными помещениями для досмотра. В Единый центр управления стадионом будет выведено изображение с 1,5 тыс. видеокамер".
На внешней территории стадиона будут установлены четырехметровые арт-объекты в виде букв, обозначающих сектора А, В, С, D. "По пути следования посетителя разместятся 24 навигационные стелы с необходимой информацией для легкого ориентирования. Над входными группами и внутри помещений будут смонтированы информационные лайтбоксы и указатели", - сказали в центре общественных связей компании.
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