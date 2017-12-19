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Порядка 75% номеров гостиниц в Москве забронировано на период ЧМ-2018

Около 75% номерного фонда отелей Москвы забронировано на период проведения чемпионата мира 2018 года, три недели назад эта цифра была меньше на 10 процентов. Об этом ТАСС заявил руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

"Прогнозировать количество иностранных и российских болельщиков я бы не брался, но большинство - это россияне. Порядка 75% гостиниц забронированы на эти даты [проведения чемпионата мира], хотя три недели назад, до жеребьевки групповой стадии чемпионата, было на 10% меньше. Потолок цен такой: гостиницы уровня одной звезды - пять тыс. рублей, пяти звезд - 50 тыс.

На сегодняшний день доступны для бронирования 1183 московских отеля, это гостиницы различной категории звездности, в следующем году количество этих гостиниц будет больше, плюс будут введены новые отели. Мы осуществляем мониторинг цен, на сегодняшний день выявлены уже 33 факта завышения цен гостиницами именно на период проведения чемпионата мира. Подобный опыт завышения отелями цен был на Кубке конфедераций, но тогда в спокойном режиме беседы мы убедили отели поправить ситуацию, но соблазн повысить цены у многих гостиниц появляется", - сказал Гуляев.
Сегодня, 16:45
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