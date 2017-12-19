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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В Петербурге на время ЧМ-2018 задействуют Пулково-2
Здание бывшего аэровокзального комплекса Пулково-2 в Санкт-Петербурге временно заработает на период проведения ЧМ-2018, сообщает ТАСС.
Второй терминал аэропорта Пулково-2 не ведет масштабную операционную деятельность с 2014 года, когда был построен новый комплекс аэропорта Терминал-1. Оператором Пулково-2 является ООО "Авиа групп норд", компания частично задействует терминал для приема рейсов бизнес-авиации.
"На данный момент в здании бывшего аэровокзального комплекса Пулково-2 планируется организация временного терминала на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Мощности будут использоваться для обслуживания организованных групп болельщиков, прибывающих чартерными рейсами, и будут задействованы на прилет и на вылет", - сообщили в пресс-службе управляющей компании петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).
Второй терминал аэропорта Пулково-2 не ведет масштабную операционную деятельность с 2014 года, когда был построен новый комплекс аэропорта Терминал-1. Оператором Пулково-2 является ООО "Авиа групп норд", компания частично задействует терминал для приема рейсов бизнес-авиации.
"На данный момент в здании бывшего аэровокзального комплекса Пулково-2 планируется организация временного терминала на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Мощности будут использоваться для обслуживания организованных групп болельщиков, прибывающих чартерными рейсами, и будут задействованы на прилет и на вылет", - сообщили в пресс-службе управляющей компании петербургского аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).
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