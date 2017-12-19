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Виталий Мутко: покупка прав на трансляции ЧМ-2018? Рассчитываю, что до Нового года появятся позитивные новости

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко рассчитывает на позитивные новости по покупке российскими каналами прав на показ матчей ЧМ-2018 до Нового года.

В понедельник генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман сообщил, что российская сторона и Международная федерация футбола (ФИФА) согласовали контракт по правам на трансляции.

"Рассчитываю, что до Нового года появятся позитивные новости", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 19:42
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 20:15) #
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Болеет за:
«Краснодар»
"Рассчитываю, что до Нового года появятся позитивные новости", - цитирует Мутко ТАСС.
rage Витя,позитивная новость - это когда тебя уберут подальше от футбола.
Регистрация: 20.02.2013
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