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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Единый портал городских пресс-центров открылся к ЧМ-2018
Крупнейшее информационное агентство страны МИА "Россия сегодня" запустило интернет-ресурс для представителей российских и зарубежных СМИ, не аккредитованных на матчи ЧМ-2018.
Сайт работает на русском и английском языках, сообщает "Р-Спорт".
На сайте footballcitymediacenter.ru можно ознакомиться с условиями и порядком аккредитации СМИ, а также с адресами и расписанием работы пресс-центров всех 11 городов проведения турнира. С помощью интернет-ресурса журналисты смогут отследить последние новости и получить фотоотчеты с ключевых мероприятий пресс-центров.
Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах-организаторах с 14 июня по 15 июля 2018 года. МИА "Россия сегодня" выступит оператором городских пресс-центров во время ЧМ-2018, которые помогут журналистам в освещении общественных, городских, культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Аналогичные пресс-центры агентство успешно организовало во время Кубка конфедераций в 2017 году и во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
Сайт работает на русском и английском языках, сообщает "Р-Спорт".
На сайте footballcitymediacenter.ru можно ознакомиться с условиями и порядком аккредитации СМИ, а также с адресами и расписанием работы пресс-центров всех 11 городов проведения турнира. С помощью интернет-ресурса журналисты смогут отследить последние новости и получить фотоотчеты с ключевых мероприятий пресс-центров.
Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах-организаторах с 14 июня по 15 июля 2018 года. МИА "Россия сегодня" выступит оператором городских пресс-центров во время ЧМ-2018, которые помогут журналистам в освещении общественных, городских, культурных и околоспортивных событий, происходящих в регионе и городе на фоне проведения матчей мундиаля. Аналогичные пресс-центры агентство успешно организовало во время Кубка конфедераций в 2017 году и во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.
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