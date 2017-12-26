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Талисман ЧМ-2018 Забивака отпразднует новогоднюю ночь в Самаре

Официальный талисман ЧМ-2018 Волк Забивака проведет новогоднюю ночь в Самаре. Об этомwelcome2018.com сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. Он примет участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут на площади им. В.В. Куйбышева.

Праздничная новогодняя программа на площади начнется 31 декабря в 18.00. Ведущими станут Послы Самары, города-организатора ЧМ-2018, баянист Сергей Войтенко и телеведущий Евгений Савин.

В программе выступление популярных самарских артистов, дискотека и фейерверк. В 20.00 Забивака посетит музей-выставочный центр "Самара Космическая". 31 декабря с 12:00 до 16:00, 1 января – с 16:00 до 20:00 в Усадьбе Самарского Деда мороза на площади им. В.В. Куйбышева будут проходить сказочные представления. В новогоднюю ночь на площади им. В.В. Куйбышева будет работать два катка и деревянная горка.
Сегодня, 17:10
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№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Главное, что не в блевотне, голый и с проституками.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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