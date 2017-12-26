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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Магазины атрибутики ЧМ-2018 открылись в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге открылись два официальных магазина с сувенирной продукцией чемпионата мира-2018?, сообщает пресс-служба туристического портала ЧМ-2018.
В полдень официальное открытие магазина состоялось в ТРЦ "Гостиный Двор" (Невский Проспект, 35), а несколькими часами спустя – и в ТРЦ "Галерея" (Лиговский проспект, 30а).
В магазинах болельщики смогут найти различные товары с логотипом чемпионата мира – официальный Мяч Telstar 18, головные уборы в виде талисмана ЧМ-2018 – волка Забивак, предметы одежды, тематические брелоки, магнитики и другие сувениры.
В полдень официальное открытие магазина состоялось в ТРЦ "Гостиный Двор" (Невский Проспект, 35), а несколькими часами спустя – и в ТРЦ "Галерея" (Лиговский проспект, 30а).
В магазинах болельщики смогут найти различные товары с логотипом чемпионата мира – официальный Мяч Telstar 18, головные уборы в виде талисмана ЧМ-2018 – волка Забивак, предметы одежды, тематические брелоки, магнитики и другие сувениры.
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