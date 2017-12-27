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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Виталий Мутко подтвердил, что российские каналы заплатили более 30 миллионов долларов за показ матчей ЧМ-2018
Вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил информацию СМИ о том, что российские телеканалы заплатили более 30 миллионов долларов за право показывать матчи чемпионата мира-2018.
"У меня рубашка промокла, чтобы наши каналы заключили контракт на матчи чемпионата мира. Цифра чуть больше 30 миллионов долларов", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
"У меня рубашка промокла, чтобы наши каналы заключили контракт на матчи чемпионата мира. Цифра чуть больше 30 миллионов долларов", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
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