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Виталий Мутко подтвердил, что российские каналы заплатили более 30 миллионов долларов за показ матчей ЧМ-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил информацию СМИ о том, что российские телеканалы заплатили более 30 миллионов долларов за право показывать матчи чемпионата мира-2018.

"У меня рубашка промокла, чтобы наши каналы заключили контракт на матчи чемпионата мира. Цифра чуть больше 30 миллионов долларов", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
Теги: Мутко
Сегодня, 02:28
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