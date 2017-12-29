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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Исландский фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудные названия русских городов и фамилий
Болельщик сборной Исландии Гундермурд Сигурдфлордбрадсен перед поездкой в Россию на чемпионат мира пожаловался на непростые для него названия русских городов и фамилий.
"На чемпионат мира меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам столько земли. Еще меня удивили трудные названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва. Тем не менее, я планирую посетить эти города, а в ответ приглашу своего приятеля в Исландию, где мы съездим с ним в Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль", — цитирует Сигурдфлордбрадсена "Евроспорт".
Сборная Исландии, впервые пробившаяся на мировое первенство, сыграет на групповом этапе с Аргентиной (16 июня - Москва), Нигерией (22 июня - Волгоград) и Хорватией (26 июня - Ростов).
"На чемпионат мира меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам столько земли. Еще меня удивили трудные названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва. Тем не менее, я планирую посетить эти города, а в ответ приглашу своего приятеля в Исландию, где мы съездим с ним в Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль", — цитирует Сигурдфлордбрадсена "Евроспорт".
Сборная Исландии, впервые пробившаяся на мировое первенство, сыграет на групповом этапе с Аргентиной (16 июня - Москва), Нигерией (22 июня - Волгоград) и Хорватией (26 июня - Ростов).
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