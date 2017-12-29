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Исландский фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудные названия русских городов и фамилий

Болельщик сборной Исландии Гундермурд Сигурдфлордбрадсен перед поездкой в Россию на чемпионат мира пожаловался на непростые для него названия русских городов и фамилий.

"На чемпионат мира меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам столько земли. Еще меня удивили трудные названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва. Тем не менее, я планирую посетить эти города, а в ответ приглашу своего приятеля в Исландию, где мы съездим с ним в Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль", — цитирует Сигурдфлордбрадсена "Евроспорт".

Сборная Исландии, впервые пробившаяся на мировое первенство, сыграет на групповом этапе с Аргентиной (16 июня - Москва), Нигерией (22 июня - Волгоград) и Хорватией (26 июня - Ростов).
Сегодня, 18:42
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№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blakс Fox
Я не понимаю, зачем государствам столько земли.
У Владимира Владимировича аналогичное мнение... китайцам потихоньку увеличивает территорию.

жаль тебе, ш***а, имитирующая чужие никнеймы, увеличить мозг никто не в силах...ноль, умноженный на любое число, дает ноль...
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:13) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Эх, еуропейцы, только бы поныть бестолку.
Трудно понять имена рос. городов из-за малого количества согласных, хоть 40-50 согласных добавляйте, главное чтобы вовремя и по адресу на стадионы попадали.
В названии Исландии тоже мало согласных, мож добавить нужно? wink


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№9 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 19:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 20.10.2008
№8 Написал: Blakс Fox (Сегодня, 19:16) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Я не понимаю, зачем государствам столько земли.
У Владимира Владимировича аналогичное мнение... китайцам потихоньку увеличивает территорию.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 8.12.2017
№7 Написал: FC CSKA Москва (Сегодня, 19:15) #
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  •  (4)

Гундермурд Сигурдфлордбрадсен, Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль- без бутылки не выговоришь...
Регистрация: 23.11.2017
№6 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 19:14) #
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  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: voldemar
а друг случайно не Гена Орлов?


Он самый. У него с болелами Исландии особенные отношения.


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Регистрация: 25.10.2008
№5 Написал: trachok (Сегодня, 19:05) #
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  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
хорошая шутеечка
Регистрация: 12.05.2013
№4 Написал: SMK (Сегодня, 18:59) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Норм подъеб
Регистрация: 8.12.2017
№3 Написал: Санта (Сегодня, 18:52) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
She sells sea shels on the seashore. But the shels she sells - are seashels, I'm sure


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В новый год, рукопожатые, привычно почесывая матч со Спартаком!
Регистрация: 17.12.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:52) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Гундермурд Сигурдфлордбрадсен-это имя войдёт в русский язык как скороговорка...На траве дрова,на дворе дрова...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 18:47) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Тем не менее, я планирую посетить эти города, а в ответ приглашу своего приятеля в Исландию, где мы съездим с ним в Киркьюбайарклейстур, Фаскрудсфьордур и Эйяфьядлайекюдль",

Пускай переходит на старославянскую азбуку,ну а друг случайно не Гена Орлов?За что же ему такая пытка будет. sunglasses
Регистрация: 8.05.2017
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