Первая пятизвездочная гостиница появится в Самаре в ходе подготовки к ЧМ-2018

Первая пятизвездочная гостиница появится в Самаре весной в рамках подготовки города к ЧМ-2018."В марте 2018 года в Самаре будет введена в строй первая пятизвездочная гостиница Lotte, строящаяся на средства инвестора. Возведение отеля осуществляется в рамках подготовки к ЧМ-2018, строительно-монтажные работы завершатся до конца декабря", – отметили в пресс-службе регионального правительства.По информации регионального правительства, введены в эксплуатацию все три тренировочные площадки – "Восход", "Энергия" и "Металлург". Построен и уже функционирует новый пассажирский терминал аэропорта Курумоч.На территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена», готов комплекс инженерных сооружений. Сданы в эксплуатацию новая электроподстанция, котельная, инженерные сети, водовод, коллектор бытовой канализации, локальные очистные сооружения.