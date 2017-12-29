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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Первая пятизвездочная гостиница появится в Самаре в ходе подготовки к ЧМ-2018
Первая пятизвездочная гостиница появится в Самаре весной в рамках подготовки города к ЧМ-2018.
"В марте 2018 года в Самаре будет введена в строй первая пятизвездочная гостиница Lotte, строящаяся на средства инвестора. Возведение отеля осуществляется в рамках подготовки к ЧМ-2018, строительно-монтажные работы завершатся до конца декабря", – отметили в пресс-службе регионального правительства.
По информации регионального правительства, введены в эксплуатацию все три тренировочные площадки – "Восход", "Энергия" и "Металлург". Построен и уже функционирует новый пассажирский терминал аэропорта Курумоч.
На территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена», готов комплекс инженерных сооружений. Сданы в эксплуатацию новая электроподстанция, котельная, инженерные сети, водовод, коллектор бытовой канализации, локальные очистные сооружения.
ТАСС
"В марте 2018 года в Самаре будет введена в строй первая пятизвездочная гостиница Lotte, строящаяся на средства инвестора. Возведение отеля осуществляется в рамках подготовки к ЧМ-2018, строительно-монтажные работы завершатся до конца декабря", – отметили в пресс-службе регионального правительства.
По информации регионального правительства, введены в эксплуатацию все три тренировочные площадки – "Восход", "Энергия" и "Металлург". Построен и уже функционирует новый пассажирский терминал аэропорта Курумоч.
На территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена», готов комплекс инженерных сооружений. Сданы в эксплуатацию новая электроподстанция, котельная, инженерные сети, водовод, коллектор бытовой канализации, локальные очистные сооружения.
ТАСС
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