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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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19:52
Владимир Маркин: надеюсь, у российских болельщиков хватит ума не делать глупости в 2018 году (1)
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Владимир Маркин: надеюсь, у российских болельщиков хватит ума не делать глупости в 2018 году
Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин отметил, что удовлетворен поведением болельщиков в этом году.
"Судя по тому, что в этом году не было ни одного серьезного инцидента, связанного с травмами, увечьями и поведением болельщиков, я считаю, год прошел прилично. Трудно прогнозировать, чего ожидать от наших и приезжих болельщиков в следующем году: мы не можем следить за тенденциями зарубежных фанатов, но от своих ждем, что разум возобладает. В связи с тем, сколько сюжетов и кино вышло в этом году, надеемся, что у них хватит разума в грядущем году не совершать глупости, очень вредные не только для них, но и для страны. Ждем настоящего футбольного праздника, я на это надеюсь и верю в болельщиков", – цитирует Маркина ТАСС.
"Судя по тому, что в этом году не было ни одного серьезного инцидента, связанного с травмами, увечьями и поведением болельщиков, я считаю, год прошел прилично. Трудно прогнозировать, чего ожидать от наших и приезжих болельщиков в следующем году: мы не можем следить за тенденциями зарубежных фанатов, но от своих ждем, что разум возобладает. В связи с тем, сколько сюжетов и кино вышло в этом году, надеемся, что у них хватит разума в грядущем году не совершать глупости, очень вредные не только для них, но и для страны. Ждем настоящего футбольного праздника, я на это надеюсь и верю в болельщиков", – цитирует Маркина ТАСС.
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