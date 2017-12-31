Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Аэропорт Саранска принял первый рейс после реконструкции

Аэропорт Саранска принял первый тестовый рейс после реконструкции. Об этом welcome2018.com сообщили в пресс-службе главы Республики Мордовия.

"Аэропорт принял рейс по маршруту Домодедово – Саранск – Домодедово. В числе первых пассажиров в столицу Мордовии прибыл руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько", – отметили в пресс-службе.

Нерадько отметил, что технический рейс был выполнен для демонстрации безопасности полетов в аэропорт.

"Мы выполняем сегодня технический рейс для того, чтобы продемонстрировать безопасность, надежность, возможность выполнения полетов в аэропорт Саранска. Посадка была штатная, радиотехническое оборудование работало идеально", – сказал он, уточнив, что приземление не осложнили даже погодные условия – над Саранском стоял туман.

По словам главы Мордовии Владимира Волкова, рейсы в аэропорт Саранска на регулярной основе начнут осуществляться с 14 февраля 2018 года.

"Рейсы будут осуществляться в Москву, Санкт-Петербург, в южном направлении", – отметил он.

Помимо работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая теперь способна принимать большинство типов воздушных судов, возведены новые рулежные дорожки, объекты управления воздушным движением, расширен перрон, увеличено количество стоянок. Построены постоянный и временный терминалы с пропускной способностью от 300 пассажиров в час (с возможностью увеличения до 600 человек на время ЧМ-2018).
Сегодня, 00:00
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.