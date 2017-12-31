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Хулен Лопетеги: то, что в Краснодаре не будет матчей ЧМ-2018, может быть плюсом для нас

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал о том, почему национальная команда решила базироваться в Краснодаре во время чемпионата мира-2018.

"Заметил ли атмосферу чемпионата мира в России? Да, например, в день жеребьевки в Москве. Мы провели четыре напряженных дня, но все было отлично организовано. Чемпионат мира – большое событие для России.

Мы проанализировали возможные варианты для размещения сборной на турнире и приняли решение, что Краснодар – один из лучших городов для нас. Он полностью устраивает нас с точки зрения тренировочной инфраструктуры. Там позволяет готовиться и база, и климат. Кроме того, мы брали в расчет расстояния при перелетах.

Мы понимаем, что в Краснодаре не будет матчей чемпионата мира. Но если посмотреть с другой стороны, то у города были плюсы, которые и привлекли нас. То, что в Краснодаре не будет матчей ЧМ-2018, может быть плюсом для нас", - цитирует Лопетеги AS.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лопетеги Сборная Испании
Сегодня, 17:12
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