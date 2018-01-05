В новом сезоне MLS предусмотрена 9-дневная пауза из-за ЧМ-2018

Новый сезон в MLS включает в себя девятидневный перерыв в июне из-за чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба лиги. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.Напомним, что в 2014 году сезон в MLS был приостановлен на 2 недели из-за мирового первенства. Однако тогда сборная США участвовала в турнире, а в этом году не сыграет на ЧМ.