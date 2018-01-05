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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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17:01
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
Одисе Роши может уйти из "Ахмата" (4)
В новом сезоне MLS предусмотрена 9-дневная пауза из-за ЧМ-2018
Новый сезон в MLS включает в себя девятидневный перерыв в июне из-за чемпионата мира-2018, сообщает пресс-служба лиги. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
Напомним, что в 2014 году сезон в MLS был приостановлен на 2 недели из-за мирового первенства. Однако тогда сборная США участвовала в турнире, а в этом году не сыграет на ЧМ.
"Спорт-Экспресс"
Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.
Напомним, что в 2014 году сезон в MLS был приостановлен на 2 недели из-за мирового первенства. Однако тогда сборная США участвовала в турнире, а в этом году не сыграет на ЧМ.
"Спорт-Экспресс"
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