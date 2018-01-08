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Большинство новых спортивных объектов в "Лужниках" сдадут к ЧМ-2018

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что большую часть спортивных объектов на территории "Лужников" сдадут в эксплуатацию к чемпионату мира-2018.

Сейчас на территории спорткомплекса находится около 45 объектов.

- В этом году новые спортивные объекты появятся на "Лужниках". Всего там сейчас в стадии стройки, проектирования или реконструкции находятся порядка 45 объектов, - цитирует Хуснуллина "Р-Спорт".
Сегодня, 21:27
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Врёт - большинство объектов это ларьки семьи Марата Хуснуллина и беговая дорожка для всей семьи на всякий случай, если придёт такой же куснулин, но из кремля ))))))))))))))-
Остальные объекты ждут финансирования для семьи хуснулина
Регистрация: 19.04.2017
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