Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подал в отставку

Российский специалист Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана, информирует bnews.kz.В понедельник прошло заседание тренерского совета Казахстанской федерации футбола. В ходе выступления Бородюк обратил внимание на сжатые сроки подготовки сборной к официальным играм из-за неудобного календаря и взял на себя ответственность за неудачные выступления команды.Ранее сообщалось, что окончательное решение по судьбе Бородюка федерация примет позже.