Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подал в отставку

Российский специалист Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана, информирует bnews.kz.

В понедельник прошло заседание тренерского совета Казахстанской федерации футбола. В ходе выступления Бородюк обратил внимание на сжатые сроки подготовки сборной к официальным играм из-за неудобного календаря и взял на себя ответственность за неудачные выступления команды.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по судьбе Бородюка федерация примет позже.

Р-Спорт
Теги: Бородюк Сборная Казахстана
Сегодня, 09:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.