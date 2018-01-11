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ФИФА одобрила использование системы видеопомощи судьям на ЧМ-2018

ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.

По информации AS, окончательное решение будет принято Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ).

После окончательного утверждения судейский корпус ФИФА составит списки видеоарбитров, которые поедут на чемпионат мира 2018 года.

"Газета.ру"
Сегодня, 05:51
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