ФИФА одобрила использование системы видеопомощи судьям на ЧМ-2018

ФИФА одобрила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.По информации AS, окончательное решение будет принято Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ).После окончательного утверждения судейский корпус ФИФА составит списки видеоарбитров, которые поедут на чемпионат мира 2018 года.