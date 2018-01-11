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Власти РФ прорабатывают ограничение цен на авиабилеты во время чемпионата мира

Министр транспорта Максим Соколов рассказал о том, что кабмин рассматривает возможность законодательного ограничения цен на авиабилеты на время проведения чемпионата мира-2018.

"Мы прорабатываем с правительством РФ принятие постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего, по ценам на авиабилеты в период проведения Чемпионата мира по соответствующим дестинациям. Этим комплексом мер надо пользоваться взвешенно, осторожно, и точечными мерами мы все это будем мониторить.

Мы рассчитываем, что "Аэрофлот" перевезет порядка 40% всех болельщиков, поэтому здесь надо говорить не о сверхвысоких, а сверхнизких ценах. Помимо этого в качестве федеральной поддержки впервые в истории чемпионатов мира РФ заявила, что железнодорожный транспорт будет перевозить болельщиков бесплатно. Сейчас около 400 поездов зарезервировано Федеральной пассажирской компанией, и мы планируем перевезти порядка полумиллиона болельщиков бесплатно", - цитирует Соколова "Р-Спорт".
Сегодня, 21:20
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№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 21:32) #
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Как всегда все для иностранцев,мы в обычной жизни второй сорт
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:27) #
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Для англичан цены английские, для французов - франзузкие, для Россиян минимальные!!! Все зарабатывают, а вы дятлы?
Регистрация: 28.12.2015
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