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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Базы в Ростовской области не были выбраны командами-участницами ЧМ-2018 из-за логистики
Команды-участницы ЧМ-2018, скорее всего, не будут размещаться на подготовленных базах в Ростовской области потому, что они оказались недостаточно удобны с точки зрения логистики, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.
"Команды выбирают то, что им удобнее. С точки зрения логистики, тренировочного процесса, наши базы, которые мы подготовили, оказались не актуальны, по крайне мере, на сегодня", - цитирует Гуськова ТАСС.
По его словам, до проведения жеребьевки одной из баз, расположенной в Азове, интересовалась команда Аргентины, после жеребьевки - сборная Саудовской Аравии, которая 20 июня проведет в Ростове-на-Дону матч с уругвайцами.
"Но они играют здесь только одну игру, а остальные проводят в других регионах", - отметил Гуськов. Он также уточнил, что окончательно команды-участницы ЧМ-2018 должны определиться с выбором мест базирования к 31 января.
"Команды выбирают то, что им удобнее. С точки зрения логистики, тренировочного процесса, наши базы, которые мы подготовили, оказались не актуальны, по крайне мере, на сегодня", - цитирует Гуськова ТАСС.
По его словам, до проведения жеребьевки одной из баз, расположенной в Азове, интересовалась команда Аргентины, после жеребьевки - сборная Саудовской Аравии, которая 20 июня проведет в Ростове-на-Дону матч с уругвайцами.
"Но они играют здесь только одну игру, а остальные проводят в других регионах", - отметил Гуськов. Он также уточнил, что окончательно команды-участницы ЧМ-2018 должны определиться с выбором мест базирования к 31 января.
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