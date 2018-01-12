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Базы в Ростовской области не были выбраны командами-участницами ЧМ-2018 из-за логистики

Команды-участницы ЧМ-2018, скорее всего, не будут размещаться на подготовленных базах в Ростовской области потому, что они оказались недостаточно удобны с точки зрения логистики, сообщил первый замгубернатора региона Игорь Гуськов.

"Команды выбирают то, что им удобнее. С точки зрения логистики, тренировочного процесса, наши базы, которые мы подготовили, оказались не актуальны, по крайне мере, на сегодня", - цитирует Гуськова ТАСС.

По его словам, до проведения жеребьевки одной из баз, расположенной в Азове, интересовалась команда Аргентины, после жеребьевки - сборная Саудовской Аравии, которая 20 июня проведет в Ростове-на-Дону матч с уругвайцами.

"Но они играют здесь только одну игру, а остальные проводят в других регионах", - отметил Гуськов. Он также уточнил, что окончательно команды-участницы ЧМ-2018 должны определиться с выбором мест базирования к 31 января.
Сегодня, 20:19
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: FrankMasson
В Таганроге вообще не понятно зачем строили

Учи криминалистику - поймёшь !
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: FrankMasson Планета Земля (Сегодня, 21:37) #
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В Таганроге вообще не понятно зачем строили. Даже на этапе строительства споры были строить или нет, потому что и так до Ростова пилить час-полтора на авто + перелеты.

И как обычно, бабки освоили, а останавливаться никто не будет. А инфраструктура нафиг там никому не нужна, потому что команду попросту развалили, даже в любителях никого нет. Наверно, пока не появится конкретный спрос за результаты, а не за освоение бабла, тогда и развитие пойдет с умом, а пока...
Регистрация: 16.12.2017
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