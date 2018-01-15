Бывший вице-президент ФИФА рассказал о полученной из Германии взятке

Экс-вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) катарец Мохаммед бин Хаммам признал получение денег из Германии на выборах организатора чемпионата мира 2006 года, сообщает ZDF."На мой счет действительно было зачислено €6,7 млн. Деньги поступили из Германии. Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили.Сумма поступила на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии", — сказал катарец.