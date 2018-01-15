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Ростов-на-Дону Ахмат
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На стадионе ЧМ-2018 в Калининграде завершена прошивка поля
На калининградском стадионе ЧМ-2018 завершилась прошивка футбольного поля полимерным волокном.
Площадь обработанного участка составила 8 кв. км, для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна.
"Технология прошивки позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами", – сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
welcome2018.com
Площадь обработанного участка составила 8 кв. км, для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна.
"Технология прошивки позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами", – сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
welcome2018.com
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