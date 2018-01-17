Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Стадион ЧМ-2018 в Калининграде откроется 22 марта матчем "Балтика" - "Шальке"

Стадион в Калининграде, строящийся к ЧМ-2018, откроется 22 марта матчем местной "Балтики" и немецкого "Шальке". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор калининградского клуба Тимур Лепсая.

"Мы согласовали, что стадион откроется 22 марта матчем нашего клуба с "Шальке", - сказал он.
Сегодня, 20:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.