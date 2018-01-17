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В Нижнем Новгороде на матчах ЧМ-2018 будут разводить фанатов по разным потокам при выходе со стадиона

Организаторы матчей чемпионата мира - 2018, которые пройдут в том числе в Нижнем Новгороде, во избежание конфликтов будут разводить потоки фанатов разных команд на входе на стадион и на выходе с него. Об этом сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин в ходе Гайдаровского форума в Москве.

"Особенно усилены меры безопасности будут в местах скопления болельщиков, но на входе и выходе на стадион соответствующие группы фанатов, естественно, будут разделены во избежание стычек", - цитирует его ТАСС.

Никитин также отметил, что дополнительные меры безопасности в период пребывания английских фанатов, известных своей активностью, приниматься не будут. "Мы всех ждем одинаково с нетерпением. Когда я говорил про английских болельщиков (что их ждут в регионе с особым нетерпением - прим.), я имел в виду их славу как особо активных фанатов. Но эта активность не обязательно перейдет в какие-то агрессивные формы", - сказал он.
Сегодня, 20:36
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№1 Написал: руслан моисеев (Сегодня, 23:11) #
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Регистрация: 17.01.2018
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