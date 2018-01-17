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Отбор волонтеров на ЧМ-2018 в Сочи завершится к марту

Порядка 1580 городских волонтеров привлекаются в Сочи к проведению чемпионата мира по футболу, их отбор завершится 1 марта, сообщает "Р-Спорт".

"К проведению чемпионата мира привлекаются 1580 городских волонтеров, их отбор завершится 1 марта. Добровольцам предстоит работать на маршрутах гостеприимства, площадке фестиваля болельщиков ФИФА, в Олимпийском парке и в других общественных местах", - отметили в пресс-службе администрации спорта.

В сообщении уточняется, что в этом году городские волонтеры будут одеты в универсальную бело-голубую форму-трансформер, которая рассчитана как на жаркую погоду, так и на возможное вечернее похолодание.
Сегодня, 21:27
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