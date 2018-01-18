Центр гостеприимства ЧМ-2018 начал работу в Ростове-на-Дону

Центр гостеприимства для организации работы с гостями и болельщиками чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начал работу в Ростове-на-Дону."Основной задачей организации является встреча гостей чемпионата мира 2018 года - приезжих болельщиков, сотрудников неаккредитованных СМИ и туристов", - сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.Как сообщается, болельщикам и туристам окажут помощь с выбором гостиницы, бронированием транспортных билетов, организацией трансфера, подбором экскурсионных маршрутов по городу и всей области.