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Центр гостеприимства ЧМ-2018 начал работу в Ростове-на-Дону

Центр гостеприимства для организации работы с гостями и болельщиками чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, начал работу в Ростове-на-Дону.

"Основной задачей организации является встреча гостей чемпионата мира 2018 года - приезжих болельщиков, сотрудников неаккредитованных СМИ и туристов", - сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Как сообщается, болельщикам и туристам окажут помощь с выбором гостиницы, бронированием транспортных билетов, организацией трансфера, подбором экскурсионных маршрутов по городу и всей области.

Welcome2018.com
Сегодня, 21:13
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