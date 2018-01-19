Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Юрий Лодыгин: попасть в состав сборной России на ЧМ-2018? Верю в себя, чудеса и удачу

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин поделился мнением о своих шансах попасть в заявку сборной России на домашний чемпионат мира—2018, а также о шансах сине-бело-голубых догнать "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛ.

"Лично я и в чудеса верю, и в удачу. Верю в себя, в шанс. Верю, что могу стать ещё лучше. И в то, что всё ещё впереди, тоже верю. Надо мыслить позитивно и наслаждаться каждым моментом – тренировки, игры, жизни.

Догнать "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛ? Всё возможно. Я верю в команду. Верю в нас. Правда. У нас очень хорошая команда, и мы можем это сделать", - цитирует Лодыгина "Чемпионат.сом".
Теги: Лодыгин Сборная России
Сегодня, 21:06
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: miktar (Сегодня, 21:33) #
  • -3
  •  (3)

Второй заныл, хочу в первые номера.... (погромче, чтобы в кремеле услышали )


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть. "следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.