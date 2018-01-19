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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Юрий Лодыгин: попасть в состав сборной России на ЧМ-2018? Верю в себя, чудеса и удачу
Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин поделился мнением о своих шансах попасть в заявку сборной России на домашний чемпионат мира—2018, а также о шансах сине-бело-голубых догнать "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛ.
"Лично я и в чудеса верю, и в удачу. Верю в себя, в шанс. Верю, что могу стать ещё лучше. И в то, что всё ещё впереди, тоже верю. Надо мыслить позитивно и наслаждаться каждым моментом – тренировки, игры, жизни.
Догнать "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛ? Всё возможно. Я верю в команду. Верю в нас. Правда. У нас очень хорошая команда, и мы можем это сделать", - цитирует Лодыгина "Чемпионат.сом".
"Лично я и в чудеса верю, и в удачу. Верю в себя, в шанс. Верю, что могу стать ещё лучше. И в то, что всё ещё впереди, тоже верю. Надо мыслить позитивно и наслаждаться каждым моментом – тренировки, игры, жизни.
Догнать "Локомотив" в турнирной таблице РФПЛ? Всё возможно. Я верю в команду. Верю в нас. Правда. У нас очень хорошая команда, и мы можем это сделать", - цитирует Лодыгина "Чемпионат.сом".
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