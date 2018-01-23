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В Госдуме отреагировали на призыв властей Украины бойкотировать матчи ЧМ-2018

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв отреагировал на призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к бойкоту ЧМ-2018.

"Заявление Климкина очень мелкокалиберное. Болельщики сами принимают решение, как, куда и в каком составе ехать. Мы ожидаем прибытия в Россию более 1,5 млн болельщиков из разных стран, включая страны Западной Европы и США. Больше всего гостей приедет из Латинской Америки.

Павел Климкин, на мой взгляд, выдаёт желаемое за действительное. И, скорее всего, диалог он ведёт со своим отражением в зеркале. Любителей футбола с Украины мы, конечно, приглашаем в Россию. Россия — гостеприимная страна. Мы всем будем рады. Чемпионат мира пройдёт на высоком организационном уровне, в соответствии со всеми требованиями безопасности и гостеприимства"", — цитирует Дегтярёва "Спорт-Экспресс".

Сборная Украины не прошла в финальную часть мирового первенства.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинская сторона ведёт переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов о возможности бойкота чемпионата мира.
Сегодня, 21:21
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№2 Написал: Mahoylich Москва (Сегодня, 23:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Короче, послан Климкин на фу....й . Все, что осталось, так это подпердывать своим хозяевам.


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Я за Спартак с 1972 года. Хочу Пять звезд
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Не думаю что болельщики в мире знают кто такой Климкин и тем более слушают его призывы.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
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