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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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В Госдуме отреагировали на призыв властей Украины бойкотировать матчи ЧМ-2018
Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв отреагировал на призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к бойкоту ЧМ-2018.
"Заявление Климкина очень мелкокалиберное. Болельщики сами принимают решение, как, куда и в каком составе ехать. Мы ожидаем прибытия в Россию более 1,5 млн болельщиков из разных стран, включая страны Западной Европы и США. Больше всего гостей приедет из Латинской Америки.
Павел Климкин, на мой взгляд, выдаёт желаемое за действительное. И, скорее всего, диалог он ведёт со своим отражением в зеркале. Любителей футбола с Украины мы, конечно, приглашаем в Россию. Россия — гостеприимная страна. Мы всем будем рады. Чемпионат мира пройдёт на высоком организационном уровне, в соответствии со всеми требованиями безопасности и гостеприимства"", — цитирует Дегтярёва "Спорт-Экспресс".
Сборная Украины не прошла в финальную часть мирового первенства.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинская сторона ведёт переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов о возможности бойкота чемпионата мира.
"Заявление Климкина очень мелкокалиберное. Болельщики сами принимают решение, как, куда и в каком составе ехать. Мы ожидаем прибытия в Россию более 1,5 млн болельщиков из разных стран, включая страны Западной Европы и США. Больше всего гостей приедет из Латинской Америки.
Павел Климкин, на мой взгляд, выдаёт желаемое за действительное. И, скорее всего, диалог он ведёт со своим отражением в зеркале. Любителей футбола с Украины мы, конечно, приглашаем в Россию. Россия — гостеприимная страна. Мы всем будем рады. Чемпионат мира пройдёт на высоком организационном уровне, в соответствии со всеми требованиями безопасности и гостеприимства"", — цитирует Дегтярёва "Спорт-Экспресс".
Сборная Украины не прошла в финальную часть мирового первенства.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинская сторона ведёт переговоры с федерациями и организациями футбольных фанатов о возможности бойкота чемпионата мира.
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