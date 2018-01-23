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РФС проведет семинар для клубов РФПЛ по антидискриминационной политике

Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время проведет семинары для клубов РФПЛ, на которых будет рассказано об особенностях современной антидискриминационной политики в мире, сообщил офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин.

13 января "Спартак" по согласованию с пресс-службой опубликовал в Twitter снятое защитником команды Георгием Джикией видео с участием бразильских игроков, которых он назвал "шоколадками". Ряд западных СМИ счел данный пост расистским. Позднее клуб удалил сообщение и принес извинения всем, кого оно могло задеть. Во вторник комитет по этике РФС наказал Джикию устным замечанием и оштрафовал на 20 тыс. рублей главу департамента по связям с общественностью красно-белых Леонида Трахтенберга.

"Данная запись в Twitter "Спартака" была признана дискриминационной на основании статьи 11 регламента РФС по этике, где сказано, что официальные лица клуба обязаны проявлять уважение к обычаям и традициям народов не только России, но и других стран, а также учитывать культурные особенности. Мы понимаем, что игроков "Спартака" данное видео не задело, о чем они не раз признавались в многочисленных интервью. Но когда такое видео попадает в сеть, а тем более с официального аккаунта клуба, оно становится доступным для обсуждения во всем мире, а есть многие, кого такое обращение могло оскорбить.

В ближайшее время мы проведем семинары для клубов РФПЛ, на которых расскажем об особенностях современной антидискриминационной политики в мире, и считаю немаловажным, что такое же занятие мы проведем для игроков сборной России в преддверии чемпионата мира", - цитирует Смертина ТАСС.
Сегодня, 22:20
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