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Шелковые платки с мячами и элементами авангарда станут владимирским сувениром к ЧМ-2018

Владимирские мастерицы разработали расписные шелковые платки с элементами живописи в стиле работ художницы-авангардистки Ольги Розановой и фрагментами футбольного мяча к чемпионату мира 2018 года. Сейчас ремесленники Владимирской области готовят несколько других фирменных сувениров региона, сообщил ТАСС вице-губернатор Михаил Колков.

"Сейчас готовятся несколько предложений от ремесленников региона, одно из них - шелковые расписные платки, отражающие самобытность Владимирской области", - рассказал он.
Сегодня, 23:19
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