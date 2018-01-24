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Заводы Волгограда остановят производство на время ЧМ-2018

В Волгограде несколько промышленных предприятий остановят свою работу на время проведения ЧМ-2018, передает V1.ru.

Сообщается, что руководители производств города получают письма из регионального УФСБ о необходимости приостановки деятельности на время подготовки и проведения матчей ЧМ.

Сообщается, что рекомендации о закрытии получили предприятия "Каустик", "Титан-Баррикады" и заводы, связанные с нефтепереработкой и производством горюче-смазочных материалов.

Также приостановит свою работу алюминиевый завод, где на время мундиаля должно быть прекращено производство алюминиевых порошков. О приостановке работы также объявил один из крупнейших производителей нержавеющей стали в России "Красный октябрь".
Сегодня, 08:55
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№7 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:52) #
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online

Власть показывает свое истинное лицо по отношению к своему народу
Регистрация: 26.01.2017
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Пока Греф и Кудрин превращают страну в зону социального ада, надо бы ситуацию ещё больше усложнить для работяг. Да, товарищи из Едра?


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 10:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
А нахрена?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sergei23
Интересно, кто им оплатит простой?


Вот и надо чтоб, кто предложил - тот и оплачивал, эти фсбшники уже совсем е*анулись. Может их самих закрыть, пока они заобно жителей не выселили


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:53) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Как меня вот это исконное гендерное преклонение перед иноземцами нашей власти выбешивает. Она официально признаёт производство вредным, но ничего для снижения вредности не делает, кроме как НЕ ТРАВИТЬ иностранцев. Кушайте россияне...


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 09:47) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Интересно, кто им оплатит простой?
Регистрация: 24.10.2010
№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 09:46) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Правильно. За чем травить иностранцев. Уедут можно и дальше свой народ спокойно травить


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010
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