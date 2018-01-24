Инспекционный визит ФИФА на три стадиона ЧМ-2018 пройдет с 30 января по 1 февраля

Первая фаза седьмого инспекционного визита представителей Международной федерации футбола и оргкомитета "Россия-2018" пройдет на трех стадионах чемпионата мира в Москве и Санкт-Петербурге с 30 января по 1 февраля, сообщает пресс-служба оргкомитета.Делегация, которую возглавят председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, проинспектирует стадионы "Лужники" и "Спартак" в Москве, а также арену "Санкт-Петербург". Основная цель визита - обсуждение операционной деятельности стадионов во время чемпионата мира - 2018.В состав совместной группы входят эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.