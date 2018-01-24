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Василий Уткин: Кудряшов и Васин - не игроки для сборной России

Спортивный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что сборной России некем заменить в составе защитника "Спартака" Георгия Джикию, получившего тяжелую травму колена.

"Джикия единственный нормальный защитник в тройке, которую наигрывает Черчесов в центре. По моему мнению, Кудряшов и Васин не игроки сборной абсолютно ни в каком виде.

Я не понимаю, как работает мыслительный аппарат главного тренера нашей сборной. Это ему решать, кем заменить Джикию", - цитирует Уткина "Спорт FM".
Теги: Уткин Кудряшов Васин Сборная России
Вчера, 23:06
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:55) #
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Так что же, без ЦЗ теперь играть?
Регистрация: 12.11.2007
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