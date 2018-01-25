Новости партнеров

Эдуард Безуглов: у нас есть специальный чат в WhatsАpp с игроками и врачами

Врач сборной России Эдуард Безуглов на медицинской конференции РФС рассказал о том, как будет работать медицинский персонал перед ЧМ-2018.

"Вместе с главным тренером сборной мы решили, что никаких экспериментов перед чемпионатом мира мы делать не будем, всё будет точно по той же схеме, какая была на Кубке конфедераций. С футболистами мы находимся в регулярном контакте. У нас даже есть специальный чат в WhatsАpp с игроками и врачами.

Что мы делали на Кубке конфедераций? Мы наладили максимально полное взаимодействие с тренерским штабом. Большим достижением нашего штаба я считаю то, что у нас не было ни одной мышечной травмы в течение всего турнира.

Была травма Романа Зобнина, но это была травма крестообразной связки, от такого никто не застрахован. Хотя анализы и прочие показатели были у Романа на высоком уровне", - передаёт слова Безуглова "Чемпионат".
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.