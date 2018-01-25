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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Имя футбольного тренера Ахалкаци присвоено одной из улиц Тбилиси
Имя выдающегося в прошлом тренера тбилисского "Динамо" и первого президента Федерации футбола Грузии (ФФГ) Нодара Ахалкаци присвоено одной из улиц столицы Грузии. Об этом сообщил председатель сакребуло (орган самоуправления города) Тбилиси Георгий Ткемаладзе на церемонии открытия улицы.
Ткемаладзе назвал "символичным и примечательным то, что имя выдающегося тренера Ахалкаци присвоено улице, расположенной около тренировочной базы футбольного клуба "Динамо".
На церемонии выступили спортивный комментатор и тренер Джамлет Хухашвили, бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе, бывший форвард местного "Динамо" и сборной СССР Владимир Гуцаев, президент тбилисского "Динамо" Роман Пипия, представители общественности, видные деятели культуры и спорта Грузии.
Ахалкаци родился 2 января 1938 года в Тбилиси, он играл в местных командах СКА и "Локомотив", в период с 1966-го по 1970 год был тренером "Локомотива", затем - руководителем отдела футбола Спорткомитета Грузии, в 1976-83 и 1985-86 гг. возглавлял тбилисское "Динамо", в 1982 году вместе с Константином Бесковым и Валерием Лобановским был тренером сборной СССР на чемпионате мира в Испании.
Под руководством Ахалкаци "Динамо" завоевало Кубок обладателей кубков европейских стран (1981), стало чемпионом СССР (1978) и дважды обладателем Кубка СССР (1976, 1979), серебряным призером чемпионата страны и трижды бронзовым. С февраля 1990 года до января 1998-го Ахалкаци был президентом Федерации футбола Грузии. В 2008 году ФИФА и УЕФА наградили Ахалкаци орденами организаций "За особый вклад в развитие футбола".
Ахалкаци скончался 24 января 1998 года в возрасте 60 лет.
ТАСС
Ткемаладзе назвал "символичным и примечательным то, что имя выдающегося тренера Ахалкаци присвоено улице, расположенной около тренировочной базы футбольного клуба "Динамо".
На церемонии выступили спортивный комментатор и тренер Джамлет Хухашвили, бывший капитан тбилисского "Динамо" и сборной СССР Александр Чивадзе, бывший форвард местного "Динамо" и сборной СССР Владимир Гуцаев, президент тбилисского "Динамо" Роман Пипия, представители общественности, видные деятели культуры и спорта Грузии.
Ахалкаци родился 2 января 1938 года в Тбилиси, он играл в местных командах СКА и "Локомотив", в период с 1966-го по 1970 год был тренером "Локомотива", затем - руководителем отдела футбола Спорткомитета Грузии, в 1976-83 и 1985-86 гг. возглавлял тбилисское "Динамо", в 1982 году вместе с Константином Бесковым и Валерием Лобановским был тренером сборной СССР на чемпионате мира в Испании.
Под руководством Ахалкаци "Динамо" завоевало Кубок обладателей кубков европейских стран (1981), стало чемпионом СССР (1978) и дважды обладателем Кубка СССР (1976, 1979), серебряным призером чемпионата страны и трижды бронзовым. С февраля 1990 года до января 1998-го Ахалкаци был президентом Федерации футбола Грузии. В 2008 году ФИФА и УЕФА наградили Ахалкаци орденами организаций "За особый вклад в развитие футбола".
Ахалкаци скончался 24 января 1998 года в возрасте 60 лет.
ТАСС
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