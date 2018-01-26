Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Таджикистанцам не рекомендовано посещение России в период ЧМ-2018

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в российские города на время проведения ЧМ-2018, сообщает Sports.ru со ссылкой на Avesta.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в связи с проведением турнира в России в период с 25 мая по 25 июля 2018 года иностранные граждане обязаны поставить себя на миграционный учет в течение суток с момента прибытия.

Это касается иностранцев, прибывающих в указанный период на временное, постоянное жительство или трудовую миграцию в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самару, Саранск и Сочи.

Гражданам Таджикистана рекомендуется следовать данному требованию или воздержаться от посещения указанных городов в период с 25 мая по 25 июля 2018 года.

"Меры безопасности в российских городах на время чемпионата мира будут усилены, и даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей", – говорится в сообщении.
Сегодня, 11:01
Напечатать
7
(4)
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Saveger
первый раз вижу, чтобы таджиков называли таджикистанцами...

таджик - национальность. Таджикистонец - гражданство. В Таджикистоне не только таджики являются гражданами страны.

писи: ТаджикистОн - так правильно.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
первый раз вижу, чтобы таджиков называли таджикистанцами...



тогда уж и туркменистанцы, кыргызстанцы и казахстанцы...
Регистрация: 23.11.2009
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Saveger
первый раз вижу, чтобы таджиков называли таджикистанцами...


У нас в институте была преподавательница английского, она говорила : "азербайджаны и грузинцы".

К её английскому вопросов не было...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:33) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
И после тоже нежелательно


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:33) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
первый раз вижу, чтобы таджиков называли таджикистанцами...


--------------------
В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: паровоз (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
они уже все здесь!
Регистрация: 25.06.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:08) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Я бы вообще не рекомендовал им посещать Россию всегда.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.