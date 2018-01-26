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Варди уверен, что сборная Англии справится с проявлениями расизма в России

Нападающий "Лестера" и сборной Англии Джейми Варди выразил уверенность в том, что команда справится с возможными проявлениями расизма на чемпионате мира-2018, который пройдет в России. По словам форварда, у англичан сплоченны коллектив.

– У нас очень сличенная команда, – приводит BBC слова Варди. – Беспокойство по поводу расизма в России? С нами еще не говорили по этому поводу, но я уверен, что будут.

Мы будем беседовать по поводу всего, что может случиться на чемпионате мира. Мы должны быть уверены в том, что все знаем и относится ко всему спокойно.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Варди
Вчера, 20:47
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11
(4)
№11 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 23:35) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
Цитата: Gerolsteiner 1001
говорить будут с вами агенты МИ - 6 ...?!

Главное, что бы с ними не говорили пидоры из КГБ - людей же от них стошнит, а отвечать нам, людям

КГБ, да ты упоротый!
Регистрация: 17.05.2013
№10 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 22:43) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
grisha,
ушербный диванный опозиционер)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№9 Написал: grisha (Вчера, 22:27) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gerolsteiner 1001
говорить будут с вами агенты МИ - 6 ...?!

Главное, что бы с ними не говорили пидоры из КГБ - людей же от них стошнит, а отвечать нам, людям
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Вчера, 22:22) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
С нами еще не говорили по этому поводу, но я уверен, что будут.
А говорить будут с вами агенты МИ - 6 ...?!
Регистрация: 18.06.2015
№7 Написал: grisha (Вчера, 22:17) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
кто эти путинские пидоры?)

В зеркало смотри )))))))))))))))))))
Дам пять копеек, если не увидишь наше правительство )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 22:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
У вас
Ходят путинские пидоры, прячась от населения

У нас это у кого?И кто эти путинские пидоры?)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№5 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
не будь разговоров о расизме, расизма давно бы уже не было.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: grisha (Вчера, 21:49) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
у нас по улице ходят медведи-расисты,которых дресирует Путин


У вас
Ходят путинские пидоры, прячась от населения
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Riders1990 bunker (Вчера, 21:40) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Варди,у нас по улице ходят медведи-расисты,которых дресирует Путин.Так что будь осторожнее!Надеюсь тебя предупредят об этом


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 21:37) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
С нами еще не говорили по этому поводу, но я уверен, что будут.

Дятлы вроде Варди возможно будут.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: Saveger СПб (Вчера, 20:50) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
самый простой и действенный способ справиться с проявлениями расизма - не брать в сборную негров


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В последнее время читаю только Фому Аквинского и каплю никотина
Регистрация: 16.03.2010
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