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Тарас Степаненко: в сборной Украины появился в большей степени европейский подход

Полузащитник донецкого "Шахтёра" и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал об изменениях в национальной команде после прихода на пост главного тренера Андрея Шевченко.

"В сборной появился в большей степени европейский подход. Андрей Шевченко играл в Европе. Он пригласил помощников-иностранцев. Появилось много работы над построением тактики. Но есть проблема. Пока мы в сборной 10 дней, за это время надо сыграть две игры. Времени не так много, и не так просто тренерам быстро донести свои идеи до футболистов. Замечаем изменения, но не все сразу. Прогресс есть. Хочется больше конкуренции в сборной. Есть позиции, на которых некому играть, тренеры, по сути, берут тех, кто есть. И это вопрос к молодежи. Сейчас у нее как никогда большой шанс пробиться в сборную", - цитирует Степаненко zbirna.com.
Теги: Степаненко Сборная Украины
Вчера, 21:36
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№6 Написал: НетуЧерного (Вчера, 22:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Corner
А раньше зарубы киевлян со спартаком?

Да елки, даже в РФ даже товарняки с ними были... Хрен билет достанешь. Какой м*дак придумал Спартак-ДК играть на стадионе на Восточной, там же даже 20 тысяч не влазит(


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№5 Написал: Corner планета Земля (Вчера, 22:39) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: НетуЧерного
Вот и началась сплошная цеевропа

А раньше зарубы киевлян со спартаком? голы шмарова, бешеная команда лобановского...
мля..ушли времена..

а баскет жальгирис цска?

вот это был - Спорт.
Регистрация: 21.05.2016
№4 Написал: НетуЧерного (Вчера, 22:35) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так им же пистолеты вручили. Прям как другому бандерлогу - Кокорину... Вот и началась сплошная цеевропа


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№3 Написал: Nastroenie Москва (Вчера, 22:24) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Недалёк тот день, когда блистательная Украина будет в тройке лучших европейских сборных.
Регистрация: 2.12.2014
№2 Написал: Black Fox (Вчера, 21:55) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Это он про крепкую европейскую мужскую дружбу в команде...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Corner планета Земля (Вчера, 21:47) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Тарас, ептыть.....Это великий Лобановский в свое время диктовал (точнее, прогнозировал) развитие европейского футбола...физика, функциональность, универсализм, прессинг на каждом участке поля..Он понимал, что врожденной потрясающей технике латиноамериканцев европейцы могут противопоставить только это..
Шевченко его воспитанник, и благодаря как раз ему он "играл в Европе" (с).
Регистрация: 21.05.2016
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