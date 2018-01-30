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Завершилась классификация гостиниц ЧМ-2018
Завершилась работа по присвоению квалификаций гостиницам в российских регионах, которые примут матчи ЧМ-2018. Об этом welcome2018.com сообщил заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике.
"Все, что касается 11 регионов, где находятся средства размещения, предусмотренные для размещения гостей, участников, зрителей Чемпионата мира по футболу, вся классификация осуществлена", - сказал Журавский.
По словам замминистра, полученный опыт классификации гостиниц будет использован в дальнейшем "в качестве позитивной практики того, как могут быть защищены права потребителя, как это может быть с правовой точки зрения отработано и распространено на все гостиницы в РФ".
"Все, что касается 11 регионов, где находятся средства размещения, предусмотренные для размещения гостей, участников, зрителей Чемпионата мира по футболу, вся классификация осуществлена", - сказал Журавский.
По словам замминистра, полученный опыт классификации гостиниц будет использован в дальнейшем "в качестве позитивной практики того, как могут быть защищены права потребителя, как это может быть с правовой точки зрения отработано и распространено на все гостиницы в РФ".
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