Олег Веретенников: стадион в Волгограде уже почти готов

Посол ЧМ-2018 от Волгограда Олег Веретенников рассказал о готовности нового стадиона к мундиалю.- С Сашей видимся каждую субботу. Он – один из организаторов игр ветеранов. С Леной и Ларисой знаком, но пересекаемся нечасто.- Пока мало. В соцсетях что-то выкладывал. Но это по своей инициативе. Меня приглашали в Сочи и Саратов, когда туда привозили главный приз чемпионата мира. Но я не мог приехать, поскольку в прошлом году работал в Казахстане. А вот Волгоград, где живу и послом которого стал, пока инициатив не проявляет.- Сейчас, когда открыли новую дорогу, почти каждый день. Она серьезно разгрузила центр города.- Он уже почти готов - и поле, и раздевалки, и трибуны. Я недавно гулял рядом, посмотрел поляну. Газон, хоть и под снегом, очень хорошего качества. И набережная преобразилась. Здесь будет очень красиво.- К этому времени точно все доведут до ума.- Слышал, что 21 апреля и 2 мая на ней сыграет «Ротор», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).- Это точно. Сейчас команда на последнем месте. Но я верю, что она сможет остаться в ФНЛ. В противном случае команда опуститься в ПФЛ, а это – совсем плохо. Надеюсь также, что уже в ближайшие годы «Ротор» вернется в Премьер-лигу, элиту российского футбола.- Конечно. Уверен, что даже в ФНЛ команда способна собирать по 20-25 тысяч болельщиков. А если «Ротор» будет хорошо играть и ставить задачу выхода в Премьер-лигу, на топовые матчи может и новый стадион заполниться. А вмещает он 45 000 зрителей.- Эта история уже давно тянется. Расскажу о своем опыте. В 2015 году «Ротор» играл в ФНЛ, и я работал в клубе. Но по решению областной администрации и облспорткомитета прекратили финансирование, а потом вообще клуб закрыли. Очень непонятное решение. Да, долги были, но небольшие. Некоторые клубы в Премьер-лиге с такими играют, а у нас на 1,5 года профессиональный футбол умер. Пришлось вновь начинать с турнира коллективов физкультуры (КФК).