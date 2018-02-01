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В ФИФА довольны темпом продаж билетов на ЧМ-2018

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что в федерации довольны темпом продаж билетов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

"Мы очень довольны ростом продаж билетов. Особенный рост произошел после жеребьевки. Это лишний раз подтверждает факт, который нам давно известен – чемпионат мира привлекает большое количество болельщиков", - цитирует Смита "Спорт-Экспресс".
Вчера, 21:52
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