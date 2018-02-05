Роман Широков: на ЧМ-2018 на матчи пойду по билетам

Бывший капитан сборной России Роман Широков сказал, что на Олимпиаде-2018 будет следить за всеми видами спорта, но больше всего ему интересен хоккейный турнир.- Никаких планов нет.- Я пойду про билетам, но пока их не брал.- Все виды спорта буду смотреть, но больше всего интересен хоккей. Наши ребята должны победить. Россия всегда фаворит и нашу шансы на золото очень высокие в отсутствие игроков из НХЛ.