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Роман Широков: на ЧМ-2018 на матчи пойду по билетам

Бывший капитан сборной России Роман Широков сказал, что на Олимпиаде-2018 будет следить за всеми видами спорта, но больше всего ему интересен хоккейный турнир.

- Есть ли у вас уже планы на время чемпионата мира? Может попросили комментатором поработать?

- Никаких планов нет.

- Билеты брали на какие-то матчи?

- Я пойду про билетам, но пока их не брал.

- Будете ли смотреть Олимпиаду?

- Все виды спорта буду смотреть, но больше всего интересен хоккей. Наши ребята должны победить. Россия всегда фаворит и нашу шансы на золото очень высокие в отсутствие игроков из НХЛ.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Широков
Сегодня, 00:12
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