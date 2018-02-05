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Эдуард Безуглов: подача списка кандидатов в сборную на ЧМ для допинг-офицеров есть во всех странах

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что предоставление допинг-офицерам списка кандидатов в национальную команду является обычной процедурой в преддверии крупных турниров.

"Перед каждым крупным международным турниром список спортсменов, являющихся кандидатами в сборные команды, подается в соответствующие антидопинговые организации. В этом нет ничего необычного, во всех странах есть такая процедура. А начиная с мартовского сбора, информация о местонахождении будет подаваться в ФИФА. Это тоже обычная ситуация. Сейчас вся работа в этом направлении ведется, как и всегда, в плановом режиме", - цитирует Безуглова "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная России
Вчера, 22:18
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