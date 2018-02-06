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Вильям Галлас: у сборной Франции неплохие шансы выиграть ЧМ-2018

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас оценил шансы своей национальной команды на чемпионате мира-2018 в России.

"У нас неплохие шансы выиграть турнир, но ведь и другие сборные могут сказать то же самое. Например, Испания и Бразилия — одни из главных фаворитов мундиаля.

Однако в футболе часто бывают сюрпризы. Уверен, Франция может пройти в полуфинал или даже в финал Кубка мира. Но не знаю, сможем ли мы его выиграть. Хотя, конечно, надеюсь на это.

Но у нас много серьезных конкурентов: есть классные сборные вроде Испании, Бразилии, Аргентины - очень много достойных соперников", - цитируют Галласа "Известия".
Теги: Сборная Франции
Сегодня, 10:43
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