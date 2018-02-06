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В Волгограде открылся центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018

В Волгограде открылся центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира-2018 (Fan ID), сообщает Welcome 2018. Первый паспорт был выдан Ольге Парамоновой, чей стаж болельщика составляет около 50 лет.

Площадь центра составляет более 500 м, в нем расположены 48 окон выдачи Fan ID.

"Проходная способность центра более пяти тысяч человек в сутки . В настоящее время в Волгограде уже подали заявки на получение Паспорта болельщика около 3 тысяч человек", - сказал заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков.
Вчера, 20:08
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