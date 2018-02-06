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Глава датского МИД надеется на встречу сборных Дании и России в финале ЧМ-2018

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен надеется, что сборные Дании и России встретятся в финале чемпионата мира 2018 года.

"В этом году в нашем регионе пройдет два важных спортивных мероприятия - это чемпионат мира по хоккею в Дании и чемпионат мира по футболу в России. Это свидетельствует о важном положении наших стран в мире спорта.

Датская футбольная команда уже играла с российской командой. Надеюсь, что наши команды преодолеют рубеж группового этапа и, может быть, мы встретимся на финальном матче", - цитирует Самуэльсена ТАСС.
Теги: Сборная Дании Сборная России
Вчера, 23:28
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№1 Написал: w1nn3r (Сегодня, 00:54) #
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омг
Регистрация: 31.08.2017
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