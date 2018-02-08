ВАДА - о допинге в российском футболе: нужно рассмотреть доказательства

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли во время пресс-конференции в Пхенчхане отметил, то организация изучает информацию о допинге в российском футболе.- Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена - это касается всех видов спорта. В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем ее, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов. Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации.