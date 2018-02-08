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ВАДА - о допинге в российском футболе: нужно рассмотреть доказательства

Генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли во время пресс-конференции в Пхенчхане отметил, то организация изучает информацию о допинге в российском футболе.

- Что вы знаете по поводу допинга в российском футболе?

- Нужно рассмотреть доказательства в отношении каждого отдельного спортсмена - это касается всех видов спорта. В декабре мы дали информацию из данных московской лаборатории. Это огромная база. И чем глубже мы изучаем ее, тем больше данных, тем больше элементов мы находим. Недавно обнаружили следы стероидов. Каждая федерация должна внимательно изучить доказательства. Что касается реакции ФИФА, то у меня нет информации.

СЭ
Сегодня, 11:28
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12
(2)
№12 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Цитата: serega_user
Все эти ВАДА, МОКи мне очень напомимают Псаки, а точнее ее логику. Она всегда была уверена, что Россия везде и во всем виновата. А на вопрос про доказательства ответ был прост: у нас их пока нет, но мы их непременно найдем.Тут все абсолютно идентично. Вся Россия, мол, жрет допинг. Сейчас посмотрим какие препараты жрут спортсмены и непременно их внесем в список запрещенных. А Сирена Уильямс такая крупная, потому что ест кашу по утрам и пьет растишку.

а флот у берегов Белоруссии? smile laughing

Да чего мелочиться? На самом озере Мичиган, близ Чикаго. У нас пока нет доказательств этому, так как специалисты еще фотошоп осваивают. Но как только освоят, мы вам сразу предоставим фотографии))


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№11 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
Все эти ВАДА, МОКи мне очень напомимают Псаки, а точнее ее логику. Она всегда была уверена, что Россия везде и во всем виновата. А на вопрос про доказательства ответ был прост: у нас их пока нет, но мы их непременно найдем.Тут все абсолютно идентично. Вся Россия, мол, жрет допинг. Сейчас посмотрим какие препараты жрут спортсмены и непременно их внесем в список запрещенных. А Сирена Уильямс такая крупная, потому что ест кашу по утрам и пьет растишку.

а флот у берегов Белоруссии? smile laughing


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:15) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Все эти ВАДА, МОКи мне очень напомимают Псаки, а точнее ее логику. Она всегда была уверена, что Россия везде и во всем виновата. А на вопрос про доказательства ответ был прост: у нас их пока нет, но мы их непременно найдем.Тут все абсолютно идентично. Вся Россия, мол, жрет допинг. Сейчас посмотрим какие препараты жрут спортсмены и непременно их внесем в список запрещенных. А Сирена Уильямс такая крупная, потому что ест кашу по утрам и пьет растишку.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:04) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
100500 спортсменов сказали что в футболе допинг - это по глупости


в самом начале всего этого допингового фарса брали интервью у создателя мельдония, у самого автора этого снадобья, который открытым текстом прямо сказал, что мельдоний- не допинг, никогда им не был и ни при каких условиях допингом считаться не может.

думаешь, это кого-то заинтересовало ?

думаешь, кого-то заинтересовало выступление фирмы-производителя тех пресловутых баночек, которые производитель гордо называл невскрываемыми ?

думаешь, вся эта ботва с допингом ради чистоты спорта затевалась ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 12:03) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Рубин»
Это как в уголовке. Если надо накопать, то накопают. Если смогли придраться к царапинам на пробирках и по этой причине отстранить всю сборную, то на десяток игроков основы сборной смогут что-нибудь накопать или придумать.
Даже если просто выдумают, то нашим ещё очень долго придется отмываться и ходить по судам. Нас прогнули и мы вынуждены терпеть. Если бы спортсменов с самого начала защищали в судах (а не только после ухода чудака Мутко), то сегодня была бы совершенно иная ситуация.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№7 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 12:02) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: alexpyat
Какие отчеты из лабораторий? Не тратьте время - включите любой матч нашей сборной, посмотрите как они ползают по полю! Там не допинг, а антидопинг на лицо! Они перед матчем если и принимают, то только снотворное. А перед крупными турнирами, судя по результатам, еще и слабительное.
Наши футболисты настолько суровы, что сначала их сравнивают с Месси, потом они становятся подающими надежды лет до 30, а потом экспертами и критиками, но за всю карьеру футболистами из них становятся лишь единицы.
У нас не допинг искать надо, а пропасть, в которую утекает рекой бабло и в которую же сливаются все таланты.

+ smirk
Регистрация: 1.02.2018
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
И опять только у наших, а остальные с двумя сердцами бегают, что ли?

нет, у других все астматики


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 11:48) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И опять только у наших, а остальные с двумя сердцами бегают, что ли?
Регистрация: 20.03.2014
№4 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 11:47) #
  • 0
  •  (2)

О допинге в российском футболе не шумят,потому как сам российский футбол не представляет никакого интереса и конкуренции.Массовка не более.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:42) #
  • -1
  •  (9)

Какие еще доказательства??? Мочи!!!
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:40) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Какие отчеты из лабораторий? Не тратьте время - включите любой матч нашей сборной, посмотрите как они ползают по полю! Там не допинг, а антидопинг на лицо! Они перед матчем если и принимают, то только снотворное. А перед крупными турнирами, судя по результатам, еще и слабительное.
Наши футболисты настолько суровы, что сначала их сравнивают с Месси, потом они становятся подающими надежды лет до 30, а потом экспертами и критиками, но за всю карьеру футболистами из них становятся лишь единицы.
У нас не допинг искать надо, а пропасть, в которую утекает рекой бабло и в которую же сливаются все таланты.
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:35) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
нужно рассмотреть.потом сказать что он есть (просто на словах и без доказательств) и начать "унижать"
привыкли к такой практике
но уже 100500 спортсменов сказали что в футболе допинг - это по глупости. От него нет никакой пользы. Быстрее не побежишь. Защищаться лучше не начнешь. Голов больше не забьешь
я все жду момента, когда макларена сажать будут.и ведь это довольно скоро случится, если КАС так и продолжит действовать


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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