Новости партнеров

Казаки получат 84,4 миллиона рублей за охрану объектов ЧМ-2018 в Сочи

Казаки выиграли два конкурса на охрану объектов ЧМ-2018 в Сочи на общую сумму 84,4 миллиона рублей, информируют Yuga.ru.

Частная охранная организация Кубанского войскового казачьего общества "Пластуны" получит 65,5 миллиона рублей из бюджета Краснодарского края, на охрану полей – 18,9 миллиона.

Отмечается, что организация была единственным участником конкурсов.
Сегодня, 12:21
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Bairys
Ну хоть новых лошадей купят, сабли наточат.

Значки еще всякие, на форму...
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну хоть новых лошадей купят, сабли наточат.
Регистрация: 10.09.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:23) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
а мусора то тогда на что нужны?

Отмечается, что организация была единственным участником конкурсов.

выиграли два конкурса

конкурс...всем конкурсам конкурс


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.