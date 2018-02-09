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HRW: шокированы решением ФИФА использовать Грозный для размещения сборной Египта на ЧМ-2018

Директор правозащитной организации Human Rights Watch Джейн Бьюкэнен раскритиковала решение ФИФА разместить сборную Египта в Грозном во время проведения ЧМ-2018.

"Мы шокированы и возмущены решением ФИФА использовать Грозный для размещения одной из сборных во время проведения ЧМ-2018. ФИФА должна отменить это решение и переместить сборную Египта в другой город.

Кадыров управляет Чечней как своим собственным княжеством и безнаказанно нарушает права человека.

Решение ФИФА лишь узаконивает действия этого человека. Позор, что ФИФА хочет связать свое имя с Кадыровым", - цитирует Бьюкэнена AP.

Sports.ru
Теги: Сборная Египта
Вчера, 22:26
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12
(5)
№12 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Вчера, 23:49) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Ну так то Джейн права.

именно.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№11 Написал: _SHIGA_ Москва (Вчера, 23:40) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gerolsteiner 1001
Цитата: _SHIGA_
Цитата: DimonYA
админы пида.ы. Задрали минусовать просто так

Это не админы..это отстойники из спб!

А может и те и другие , но факт остается фактом . Как только оставляет комментарий , не важно на какой ветке , сразу получаешь заветный МИНУС ...

Парни, а зачем Вам плюсы? И что они Вам дают? У меня было 15000 с копейками а толку?
Куйня это все!


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Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№10 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:32) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
чего так распереживалась это госпожа?
в сб. Египта ведь не может быть пи9аров, значит в Грозном бояться нечего, тем более единоверцам.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Вчера, 23:28) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: _SHIGA_
Цитата: DimonYA
админы пида.ы. Задрали минусовать просто так

Это не админы..это отстойники из спб!

А может и те и другие , но факт остается фактом . Как только оставляешь комментарий , не важно на какой ветке , сразу получаешь заветный МИНУС ...
Регистрация: 18.06.2015
№8 Написал: _SHIGA_ Москва (Вчера, 23:19) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DimonYA
админы пида.ы. Задрали минусовать просто так

Это не админы..это отстойники из спб!


--------------------
Гол…!!! Хуй…!!! Штанга...!!!
Регистрация: 1.02.2018
№7 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:10) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
админы пида.ы. Задрали минусовать просто так
Регистрация: 26.07.2014
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:07) #
  • +10
  •  (12)

"правозащитники", наkyй пошли!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№5 Написал: teacher (Вчера, 22:56) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Только в грозный! Шашлычок, коньячок, намаз по 20 раз! И мы Египет ушатаем!!!
Регистрация: 10.01.2017
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 22:47) #
  • +11
  •  (15)

Так а чего египтяне сами базу не выбрали? Да и протестов от них нет. P.S. Надеюсь, Кадыров их закормит. Иного способа справиться с Саллахом и компанией нет.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:46) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну так то Джейн права.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 22:33) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
правозащитников больше уже чем те кому эти права нужны ))
Регистрация: 26.07.2014
№1 Написал: nofrills Москва (Вчера, 22:32) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Динамо» М
джейн а по морде не хочешь ?
Регистрация: 18.11.2017
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