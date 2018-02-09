HRW: шокированы решением ФИФА использовать Грозный для размещения сборной Египта на ЧМ-2018

Директор правозащитной организации Human Rights Watch Джейн Бьюкэнен раскритиковала решение ФИФА разместить сборную Египта в Грозном во время проведения ЧМ-2018."Мы шокированы и возмущены решением ФИФА использовать Грозный для размещения одной из сборных во время проведения ЧМ-2018. ФИФА должна отменить это решение и переместить сборную Египта в другой город.Кадыров управляет Чечней как своим собственным княжеством и безнаказанно нарушает права человека.Решение ФИФА лишь узаконивает действия этого человека. Позор, что ФИФА хочет связать свое имя с Кадыровым", - цитирует Бьюкэнена AP.