Паулу Феррейра: российским болельщикам остается только ждать

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:30
Мауро Икарди пропустит матч с "Болоньей"
Мауро Икарди пропустит матч с "Болоньей"
Вчера, 22:33
Вильям Галлас: для Абрамовича футбол - это не бизнес (2)
Вильям Галлас: для Абрамовича футбол - это не бизнес (2)
Вчера, 20:25
Фаузи Гулям выбыл из строя на месяц
Фаузи Гулям выбыл из строя на месяц
Вчера, 20:13
"Локомотив" потерпел поражение в товарищеском матче (15)
"Локомотив" потерпел поражение в товарищеском матче (15)
Вчера, 19:44
Луис Суарес может вернуться в чемпионат Англии (2)
Луис Суарес может вернуться в чемпионат Англии (2)
Вчера, 19:32
"Спартак-2" обыграл "Арарат"
"Спартак-2" обыграл "Арарат"
Вчера, 19:18
"Краснодар" забил семь голов китайскому клубу (7)
"Краснодар" забил семь голов китайскому клубу (7)
Вчера, 19:15
Матч "Зенит" - "Марибор" посетил аналитик "Селтика" (1)
Матч "Зенит" - "Марибор" посетил аналитик "Селтика" (1)
Вчера, 19:10
"Бавария" отправит Нойера в отпуск
"Бавария" отправит Нойера в отпуск
Вчера, 18:26
Макелеле: к Зидану относятся несправедливо (1)
Макелеле: к Зидану относятся несправедливо (1)
Вчера, 18:17
На матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" пришло 83 тысячи зрителей (1)
На матч "Тоттенхэм" – "Арсенал" пришло 83 тысячи зрителей (1)
Вчера, 18:08
Петр Чех пропускает в 9-ом матче АПЛ подряд (1)
Петр Чех пропускает в 9-ом матче АПЛ подряд (1)
Вчера, 18:06
Александр Атаманенко: службы стадиона делают все возможное, чтобы хорошо подготовить "Открытие Арену" к матчу ЛЕ (1)
Александр Атаманенко: службы стадиона делают все возможное, чтобы хорошо подготовить "Открытие Арену" к матчу ЛЕ (1)
Вчера, 17:47
"Локомотив" поздравил Джанашию с 42-летием (5)
"Локомотив" поздравил Джанашию с 42-летием (5)
Вчера, 17:25
"Арсенал" с минимальным счетом уступил "Тоттенхэму" (6)
"Арсенал" с минимальным счетом уступил "Тоттенхэму" (6)
Вчера, 16:55
"Вильярреал" дома проиграл "Алавесу"
"Вильярреал" дома проиграл "Алавесу"
Вчера, 16:42
"Локомотив" назвал состав на матч с "Ференцварошем" (1)
"Локомотив" назвал состав на матч с "Ференцварошем" (1)
Вчера, 16:10
"Анжи" поздравил Александра Будакова с 33-летием
"Анжи" поздравил Александра Будакова с 33-летием
Вчера, 15:58
Российский вратарь Желнин перешел в португальскую "Лейрию" (1)
Российский вратарь Желнин перешел в португальскую "Лейрию" (1)
Вчера, 15:20
Вильям Галлас: первое впечатление о русских – что они холодные, никогда не улыбаются. Но это не так (2)
Вильям Галлас: первое впечатление о русских – что они холодные, никогда не улыбаются. Но это не так (2)
Вчера, 14:48
Паулу Феррейра: у Головина, с его данными и манерой игры, есть хорошие шансы оказаться в топ-клубе
Паулу Феррейра: у Головина, с его данными и манерой игры, есть хорошие шансы оказаться в топ-клубе
Вчера, 14:44
"Зенит" поздравил Эмануэля Мамману с 22-летием (1)
"Зенит" поздравил Эмануэля Мамману с 22-летием (1)
Вчера, 14:29
Аналитик "Селтика" посетил контрольную игру "Зенита"
Аналитик "Селтика" посетил контрольную игру "Зенита"
Вчера, 13:57
"Ахмат" сыграл вничью с "Гонведом"
"Ахмат" сыграл вничью с "Гонведом"
Вчера, 13:51
"Зенит" обыграл "Марибор", Лодыгин взял два пенальти (29)
"Зенит" обыграл "Марибор", Лодыгин взял два пенальти (29)
Вчера, 13:19
"Крылья Советов" проиграли "Риге" в матче Кубка ФНЛ
"Крылья Советов" проиграли "Риге" в матче Кубка ФНЛ
Паулу Феррейра: российским болельщикам остается только ждать
Бывший португальский защитник Паулу Феррейра заявил, что российский футбол сейчас переживает смену поколений, поэтому болельщикам просто стоит немного подождать.
"Я немного следил за игрой российских клубов, в вашем футболе на данный момент идет переходный период: уходит старое поколение, а на его место приходят молодые футболисты - такой процесс занимает определенное время. У России было фантастическое поколение футболистов: тот же Андрей Аршавин, братья Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Евгений Алдонин. И сейчас сборная обновляется, что, конечно, не происходит мгновенно.
Также важно, чтобы уровень внутреннего чемпионата соответствовал высоким стандартам. Развитие академий, которые занимаются подготовкой будущих кадров для сборной, является основой будущего успеха. Я говорю не об одной академии, а о комплексной работе клубов по воспитанию молодежи. Но также нужно понимать, что не каждое поколение футболистов способно показывать такой же уровень, как предыдущее, поэтому иногда просто стоит немного подождать", - цитирует Феррейру ТАСС.
"Я немного следил за игрой российских клубов, в вашем футболе на данный момент идет переходный период: уходит старое поколение, а на его место приходят молодые футболисты - такой процесс занимает определенное время. У России было фантастическое поколение футболистов: тот же Андрей Аршавин, братья Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Евгений Алдонин. И сейчас сборная обновляется, что, конечно, не происходит мгновенно.
Также важно, чтобы уровень внутреннего чемпионата соответствовал высоким стандартам. Развитие академий, которые занимаются подготовкой будущих кадров для сборной, является основой будущего успеха. Я говорю не об одной академии, а о комплексной работе клубов по воспитанию молодежи. Но также нужно понимать, что не каждое поколение футболистов способно показывать такой же уровень, как предыдущее, поэтому иногда просто стоит немного подождать", - цитирует Феррейру ТАСС.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.