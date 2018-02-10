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Паулу Феррейра: российским болельщикам остается только ждать

Бывший португальский защитник Паулу Феррейра заявил, что российский футбол сейчас переживает смену поколений, поэтому болельщикам просто стоит немного подождать.

"Я немного следил за игрой российских клубов, в вашем футболе на данный момент идет переходный период: уходит старое поколение, а на его место приходят молодые футболисты - такой процесс занимает определенное время. У России было фантастическое поколение футболистов: тот же Андрей Аршавин, братья Алексей и Василий Березуцкие, Александр Кержаков, Евгений Алдонин. И сейчас сборная обновляется, что, конечно, не происходит мгновенно.

Также важно, чтобы уровень внутреннего чемпионата соответствовал высоким стандартам. Развитие академий, которые занимаются подготовкой будущих кадров для сборной, является основой будущего успеха. Я говорю не об одной академии, а о комплексной работе клубов по воспитанию молодежи. Но также нужно понимать, что не каждое поколение футболистов способно показывать такой же уровень, как предыдущее, поэтому иногда просто стоит немного подождать", - цитирует Феррейру ТАСС.
Вчера, 21:37
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