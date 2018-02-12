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Португальцы попросили номера с игровыми приставками на базе в Кратове во время ЧМ-2018

Футболисты сборной Португалии попросили в каждый из номеров на базе в Кратове во время чемпионата мира-2018 поставить большие плазменные панели и игровые приставки, чтобы играть друг с другом по сети. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Португальская команда будет базироваться в учебно - тренировочном центре "Сатурн".

"Несколько полей и идеальный газон - это еще не все требования представителей сборной Португалии. Из пожеланий можно отметить просьбу о предоставлении пробковой мебели, которая будет размещена на балконах номеров и полностью перекрашенные стены. Эти требования согласованы и сейчас по ним ведутся работы.

На данный момент известно одно - главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду будет жить на втором этаже учебно - тренировочного центра "Сатурн". В любом из номеров, который он выберет. Также португальцы попросили поставить в каждый номер большие плазменные панели. К ним должны быть подключены игровые приставки и возможность играть друг с другом по сети, думаю, что играть они будут в футбол", - цитирует Терюшкова ТАСС.
Вчера, 22:36
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